La demarcació de Tarragona registra una nova defunció per covid i les UCI mantenen l'ocupació

El nombre d'ingressats als hospitals del territori baixa mentre que el procés de vacunació continua

La demarcació de Tarragona registra una nova defunció per covid des de les últimes dades donades pel Departament de Salut. La defunció ha estat al Camp de Tarragona, que veu com el nombre de morts per covid des de l'inici de la pandèmia se situa en 1.063. Les Terres de l'Ebre no registren cap nova defunció i es queden amb un total de 171 morts.Els hospitals del territori veuen com baixa la pressió d'ingressats. El Camp registra un total de 61, 4 menys respecte les últimes dades, i a l'Ebre queden 13 ingressats, 2 menys des de l'anterior jornada. L'ocupació a les UCI del Camp de Tarragona es manté amb 32 pacients mentre que a l'Ebre queden 5 pacients, dos menys respecte les anteriors dades.El risc de rebrot al Camp de Tarragona suma un punt, però es manté en risc moderat amb 71 punts mentre que a l'Ebre es resten 4 punts i es queden en una situació de risc moderat de 44 punts. Tot i això, des de l'anterior jornada la demarcació ha vist com han augmentat els casos positius per coronavirus. Al Camp s'han sumat 98 casos confirmats i ja sumen un total de 36.101 des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 18 casos nous que fan un total de 9.902 des de l'inici de la pandèmia.El procés de vacunació continua al Camp de Tarragona amb 1.216 noves administracions de la primera dosi i 289 de la segona. 49.269 persones han començat el procés de vacunació i 17.690 ja l'han acabat. A les Terres de l'Ebre s'han administrat un total de 353 primeres dosis i 291 segones dosis i ja són 17.795 les persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i 5.781 es troben immunitzades després de rebre les dues dosis.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, i el risc de rebrot baixa 4 punts, fins a 185, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 209,75 a 204,04. S'han declarat 1.176 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 531.288. El 4,45% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 18 noves morts i el total és de 21.000 en tota la pandèmia. Hi ha 1.426 pacients ingressats als hospitals, 44 menys, i 431 persones a l'UCI, 34 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 641.605 vacunats amb la primera dosi (+12.656) i 242.249 amb la segona (+13.441).