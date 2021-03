Cau un grup criminal que va assaltar amb violència una casa de Segur de Calafell a principis de gener

Cocaïna, MDMA i pistola d'aire comprimit al domicili de Calafell

Durant l'agressió, l'afectat va intentar fugir per la porta de la cuina però un dels detinguts el va empentar i agredir fins que va perdre el coneixement. Un cop va recobrar la consciència, la víctima es va adonar que li havien sostret la cartera amb la documentació personal, targetes de crèdit, diners en efectiu i un telèfon mòbil.Arran d'aquests fets, els investigadors van esbrinar la casa on residien els detinguts. Va ser el dimecres 10 de març quan agents del Grup Especial d'intervenció (GEI) amb altres unitats del cos de Mossos d'Esquadra van realitzar l'entrada en el domicili del grup criminal, ubicat en la urbanització Mel de Calafell (Baix Penedès). El resultat final va ser la detenció d'una persona pel robatori amb violència i intimidació i dues més per un delicte contra la salut pública arran del decomís -en el mateix domicili- de cocaïna i MMDA, bàscules de precisió i diners en efectiu. A l'interior de la casa, també s'hi va trobar una arma curta tipus pistola d'aire comprimit, telèfons mòbils i una cartera.Una vegada finalitzat el registre, els investigadors van localitzar i detenir la resta d'implicats poques hores més tard. D'aquesta manera, el dispositiu policial va concloure amb un total de sis persones detingudes. Els arrestats van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i van quedar en llibertat amb càrrecs.