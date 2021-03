Vimbodí i Poblet descarta presència de mercuri en la seva aigua potable

Agbar va prendre mostres de forma preventiva de les aigües del municipi

Actualitzada 12/03/2021 a les 09:43

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha confirmat que l'aigua potable del municipi no té presència de mercuri. Durant el dia d'ahir, Agbar va realitzar una campanya de presa de mostres i anàlisis a les aigües del municipi. Els resultats han descartat totalment la presència del contaminant en l'aigua potable.La campanya preventiva s'ha fet arran de les notícies sobre la presència, encara no confirmada totalment, de mercuri en les aigües de l'Espluga de Francolí. Tot i que l'origen de l'aigua és diferent, l'empresa gestora de l'abastament i l'Ajuntament, van estimar oportú realitzar un seguiment preventiu del mercuri per seguretat.Les mostres s'han recollit en totes les etapes de l'abastament (captació, dipòsits i xarxa) i han estat analitzades pel laboratori d'EMATSA, que va facilitar els resultats el mateix dia, i no s'ha trobat cap valor anòmal. L'Ajuntament confirma doncs que es manté la seguretat i salubritat de l'aigua potable que se subministra als veïns de Vimbodí i Poblet.