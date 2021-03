Torredembarra demana a Adif que canviï les pantalles sonores que vol col·locar al municipi per murs verds

El consistori considera que el projecte original suposa un greu impacte visual i crea un mur dins el nucli urbà

Actualitzada 12/03/2021 a les 16:48

L'Ajuntament de Torredembarra ha demanat a Adif que modifiqui el projecte de construcció de plaques acústiques en diferents trams de la via del tren al seu pas pel nucli urbà del municipi. El consistori ho ha sol·licitat per evitar el greu impacte visual i l'efecte mur que agreujaria la percepció ciutadana de divisió del territori que ja comporta la mateixa línia del ferrocarril. L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha demanat també una reducció de l'altura de les pantalles sonores fins a un màxim de tres metres, per sota des cinc que es preveuen en alguns punts. Alhora, ha reclamat a Adif que doni resposta a la problemàtica de soroll que pateixen els càmpings, un aspecte que no s'ha plantejat al projecte.