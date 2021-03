Prades i Falset ja formen part del mapa de protecció de contaminació lumínica de Catalunya

Aquest garanteix la preservació de la biodiversitat i assegura unes condicions de foscor natural

Actualitzada 12/03/2021 a les 10:49

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat aquest divendres la modificació del mapa de protecció de la contaminació lumínica a Catalunya, que incorpora 10 nous municipis per garantir la preservació de la biodiversitat i assegurar unes condicions de foscor natural.En un comunicat, l'organisme destaca que ja són 44 els municipis catalans que aposten per un model d'enllumenat públic amb un impacte mínim sobre l'entorn.Els nous municipis que s'adeqüen a la zona de màxima protecció són Alins, Alt Àneu, Farrera, Valls de Valira, Llavorsí, Rialp, Talarn, Rupit i Pruit, Prades i Falset.Amb aquesta modificació, el 41% de la superfície de Catalunya esdevé de màxima protecció, la qual cosa suposa un increment de més d'un 15% respecte al mapa de 2007 i un 5% més de l'actualització de 2018, segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat.«La contaminació lumínica és una amenaça ambiental planetària creixent que afecta els éssers vius i altera els seus hàbitats, les zones d'especial valor natural o astronòmic s'han de protegir cap a aquesta mena de contaminació de manera específica», han destacat des de la institució.Davant aquesta consideració, el Govern preveu obrir una convocatòria d'ajudes per un import de 450.000 euros per a la millora de l'enllumenat públic en zones de protecció cap a la contaminació lumínica, que també contribuirà a la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'aquests municipis.