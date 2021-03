El complex turístic en condicions normals dona feina a unes 2.000 persones

Actualitzada 12/03/2021 a les 18:18

PortAventura obrirà les portes aquesta temporada 2021 el pròxim 23 d'abril. En un principi la temporada havia de començar el 27 de març, però les noves mesures per frenar la pandèmia dictades pel Procicat ahir dijous, no contemplaven l'obertura de parcs d'atraccions.El complex turístic i d'oci ubicat a Vila-seca i Salou, que en condicions normals dona feina a unes 2.000 persones. La companyia assenyala que els clients que hagin fet reserves per Setmana Santa les podran modificar per unes noves dates de forma gratuïta.