L'IPC baixa cinc dècimes a la demarcació de Tarragona durant el febrer

Actualitzada 12/03/2021 a les 11:39

L'IPC ha baixat cinc dècimes durant el mes de febrer al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i la taxa interanual se situa en números negatius, concretament un -0,2%. Al gener, l'evolució dels preus interanual registrada va ser del 0,3%. Segons les dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el sector que presenta major decreixement en termes interanuals és l'ensenyament, que registra una caiguda de preus del -4,1% -manté el mateix índex anual negatiu que al gener. En comparació a un any enrere, també presenten xifres negatives les comunicacions (-3,5%), el transport (-1,5%), i l'habitatge, l'aigua, l'electricitat i el gas (-1,1%), un grup on l'índex anual varia en -4,4% respecte al mes anterior, quan era de 3,3%.