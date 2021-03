Estafa 7.250 euros per tota Espanya oferint falses assegurances de cotxe a baix preu

Actualitzada 12/03/2021 a les 12:48

'Modus operandi'

La Guàrdia Civil de Navarra ha aconseguit esclarir 49 casos d'estafa comesos durant la contractació d'assegurances obligatòries d'automòbils. En total la quantitat total estafada ha estat de 7.250 euros i hi ha afectats en 18 províncies espanyoles, entre elles Tarragona.Els fets van tenir lloc durant l'any 2020, quan les persones afectades van fer la contractació a través d'un supòsit mediador d'assegurances que s'anunciava en diferents webs. Aquestes eren derivades a un número de telèfon mòbil perquè els clients poguessin aprofitar de preus baixos que oferien.La investigació va començar durant un control preventiu realitzat per la Guàrdia Civil de Navarra, on es va localitzar un vehicle que circulava sense assegurança obligatòria d'automòbils en vigor i el titular del vehicle assegurava tenir contractada una pòlissa d'assegurança.La persona identificada en el control es va personar a l'oficina d'Atenció Ciutadana de la Guàrdia Civil a Irurzun (Navarra), comunicant haver realitzat una transferència en concepte d'abonament per a la contractació de l'assegurança obligatòria d'automòbils, per la qual cosa va denunciar haver estat víctima d'una estafa. Després de comprovar que es tractava d'una estafa massiva es va iniciar una recerca.Una vegada reunides totes les proves, es va procedir a la investigació de l'autor de les 49 estafes, sent aquest un home de 20 anys, veí de Medina del Campo (Valladolid).L'estafador, després de contactar via telefònica amb la víctima li indicava el seu número de compte perquè realitzés l'abonament. Posteriorment, l'investigat realitzava una proposta d'assegurança en una asseguradora que utilitzava per a fer creure a la víctima el tràmit d'assegurar el vehicle. En la proposta que enviava a l'asseguradora indicava un número de compte erroni per al cobrament, per la qual cosa mai va arribar a formalitzar-se el contracte d'assegurança del vehicle.Amb aquesta operació, denominada Veres s'ha aconseguit esclarir 49 delictes d'estafa amb afectats en 18 províncies espanyoles (Navarra, Valladolid, Ciudad Real, Màlaga, Astúries, Sevilla, Balears, Pontevedra, Almeria, Tarragona, Lleó, Madrid, Toledo, Còrdova, Jaén, Barcelona, Cadis i Badajoz).El gran èxit d'Internet com a eina de màrqueting directe va ser la base d'aquesta modalitat d'estafa que va permetre a l'estafador accedir a una àmplia massa de potencials víctimes a un cost molt baix, amb 109 anuncis publicats en diferents webs que eren utilitzades per a captar a les seves víctimes aconseguint un «benefici» de 7.250 euros.