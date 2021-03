Els hostalers reclamen obrir les terrasses fins a les 22h i allargar el toc de queda per fer sopars

Les associacions del sector han assegurat que no poden esperar quinze dies per treballar a les terrasses i han reclamat solucions immediates. «Demanem que es revisin les restriccions que s'han de publicar demà amb caràcter urgent, almenys per treballar les terrasses i, quan millorin mínimament les dades, als sopars», han assegurat.En qualsevol cas, els hostalers han celebrat com una «excel·lent notícia» l'obertura del perímetre comarcal, així com la reactivació d'altres activitats afectades. Tot i això, han assegurat que no poden entendre el criteri tècnic pel qual es mantenen «fortes restriccions» en el seu sector, mentre que d'altres «amb riscos similars» poden treballar.