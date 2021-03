Vila-seca acull un pla pilot d'un projecte europeu de gestió de residus

En aquest es tractarà la fracció orgànica provinent de càmpings, hotels i restaurants de la zona

Vila-seca acollirà un pla pilot del projecte europeu de gestió de residus i inclusió social SERCLA, en el qual es tractarà la fracció orgànica provinent de càmpings, hotels i restaurants, segons informa l'Agència de Residus de Catalunya.SERCLA (Suport d'oportunitats d'Economia Circular per a l'Ocupació i la Inclusió Social) es desenvoluparà entre aquest any i el 2023, finançat amb 3,4 milions d'euros pel programa de cooperació entre països mediterranis ENI CBC Med 2014-2020.El projecte es dirigeix sobretot a joves sense estudis ni feina de 18 a 24 anys, en risc d'exclusió, i dones en atur, als quals es formarà per a la gestió de residus orgànics i habilitats socials i les pràctiques es faran en petits plans pilot descentralitzats.Els socis són entitats d'inclusió social i de la societat civil, experts en gestió de residus orgànics, sectors públics i privats de Catalunya, Grècia, Itàlia, Jordània, Líban, Palestina i Tunísia i es preveu crear un total de 107 llocs de treball.En la prova de Vila-seca, hi col·laboren l'ajuntament, l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, la Federació d'empreses d'Inserció de Catalunya, Mas Carandell i Hotels H10.L'Agència de Residus de Catalunya, com a soci principal del projecte, també donarà suport logístic a les proves pilots que es desenvoluparan a Andros (Grècia), Bizerte (Tunísia), Byblos (Líban), Aqaba (Jordània ), Puglia (Itàlia) i Ramallah (Palestina).