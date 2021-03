Una exposició homenatja les dones de 80 anys de Constantí

La mostra de fotografies de Sílvia Iturria es podrà veure fins al 9 d'abril a la plaça de les Escoles Velles

La plaça de les Escoles Velles de Constantí acull fins al 9 d'abril l'exposició 80. Nascudes l'any 1941, amb fotografies de Sílvia Iturria. La mostra, presentada el Dia Internacional de la Dona, pretén ser un homenatge a les dones del municipi nascudes l'any 1941, que aquest 2021 celebren el seu 80è aniversari.L'exposició està basada en retrats d'aquestes dones i es complementa amb informació sobre els fets històrics relacionats amb el Dia Internacional de la Dona. A més, en la mostra s'inclou el poema Celebració de Maria Dolors Pons Vallvé, qui va ser mestra de l'escola Mossèn Ramon Bergadà. L'exposició es complementa també amb frases de dones cèlebres al llarg de la història.Aquesta exposició ha estat la gran novetat d'aquest any en la celebració del Dia Internacional de la Dona a Constantí, ja que degut a la pandèmia no s'ha pogut celebrar el tradicional dinar d'homenatge que es feia cada any al Pavelló Poliesportiu.