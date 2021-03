Un empresari projecta un ressort d'inspiració romana a Creixell

Urbanisme ha d'emetre informe sobre la viabilitat d'un restaurant amb habitacions d'hotel i espai per a espectacles al PAU-04

Actualitzada 10/03/2021 a les 21:15

Un empresari projecta la construcció d'un gran ressort a Creixell tematitzat en l'època romana. Segons ha pogut saber Diari Més l'empresari que vol impulsar aquesta inversió seria Enric Catà, qui fou propietari del restaurant del Fortí de la Reina, el qual va estar ubicat a l'interior del monument de la Punta del Miracle del 1993 fins al 2008 i va haver de tancar després de quinze anys d'activitat i d'una llarga i polèmica batalla judicial.

Sobre una superfície de 4.979 metres quadrats, amb planta oblonga i una arquitectura que recrea un circ romà, l'edifici es construiria al PAU Mas de Pastoret i vol albergar un gran restaurant amb una superfície prou àmplia per a organitzar banquets, habitacions d'hotel i espai per a l'organització d'espectacles o esdeveniments. L'avantprojecte s'ha presentat a la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona que ha d'emetre l'informe sobre la seva viabilitat urbanística. L'Ajuntament de Creixell veu amb bons ulls el futur complex per la seva ubicació i perquè suposa un atractiu turístic més per al municipi.

L'avantprojecte que Urbanisme té damunt la taula dibuixa un edifici de dues plantes distribuït al voltant d'un espai diàfan central, com un circ romà, amb porxos i columnes. Té 923,32 metres quadrats de graderies, una gran porta triumphalis de 122,4 metres quadrats i un porxo de quadra de 105. El solar del PAU 4 on es vol ubicar té 4.979 metres quadrats i l'edificabilitat del ressort romà serà de 2.999 m². El sector admet l'ús residencial, sociocultural-recreatiu, restaurant i hoteler.

Una oportunitat pel municipi

L'alcalde de Creixell, Jordi Llopart, admet que el consistori veu el projecte com una oportunitat d'oferir un atractiu turístic més. «El ressort quedaria a tocar de la carretera i la seva construcció permetria anar construint una anella per comunicar la urbanització amb la zona del comerç i facilitar l'accés als veïns de la Plana, que es troben al mig. Si l'Ajuntament ha de prendre una decisió, la idea ens sembla perfecta, és un atractiu turístic més, i tenim interès en què tiri endavant», afirma l'alcalde de Creixell, Jordi Llopart. El batlle posava l'accent també en l'increment de places hoteleres a Creixell que suposaria l'execució d'aquest ressort romà. «Urbanisme ens ha de dir si els terrenys que ocupa la propietat on es vol construir són suficients per fer una modificació del pla general i fer una separata del pla parcial», afegia el batlle de Creixell.