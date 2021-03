Satisfacció entre els comerciants del Camp de Tarragona per poder tornar a obrir els dissabtes

Actualitzada 11/03/2021 a les 14:15

Comerciants del Camp de Tarragona s'han mostrat satisfets per la decisió del Procicat que els permet obrir els dissabtes. Un cop la mesura entri en vigor dilluns vinent, els establiments de productes no essencials podran tornar a treballar cada dia. Per als empresaris això és una bombona d'oxigen, ja que segons afirmen econòmicament es troben al límit. En declaracions a l'ACN, el president de Pimec Comerç Tarragona, Florenci Nieto, es mostra prudent fins que el canvi normatiu es publiqui al DOGC, però ha afirmat estar «molt content». També ha rebut la notícia «amb satisfacció» Jacint Pallejà, president del Tomb de Reus. Des de l'entitat reusenca ja han manifestat que no faran l'acció reivindicativa prevista per aquest dissabte.