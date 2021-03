Restaurants i oci nocturn de Salou demanden a l'Estat pel tancament dels seus negocis

Actualitzada 11/03/2021 a les 09:27

Els més de 80 establiments que conformen l'Associació de Restaurants i Oci Nocturn de Salou (Arons), han decidit adherir-se a la via judicial que va obrir al desembre la plataforma PEACovid-19 per obtenir compensacions econòmiques per la mala gestió de la pandèmia per part de l'Estat.La Plataforma d'Empresaris Afectats per la pandèmia (PEACovid-19) ha exigit per via judicial unes compensacions econòmiques que superen ja els 200 milions d'euros per a rescabalar les activitats econòmiques perjudicades: despeses fixes suportades i beneficis no generats, així com tota responsabilitat patrimonial o lucre cessant.Gran part dels establiments hostalers de Salou, a través de Fecasarm i Spain Nightlife també exigeixen aquestes compensacions econòmiques. Es tracta d'uns 80 negocis, que generen treball per a 1.500 persones de manera directa i uns 5.000 de manera indirecta.