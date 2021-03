PortAventura no podrà obrir el dia 27 de març, tal com tenia previst

L'empresa lamenta la «incertesa» que genera no tenir una previsió concreta per a la reobertura

Actualitzada 11/03/2021 a les 18:40

PortAventura World no podrà obrir la nova temporada el 27 de març tal com tenia previst. Les mesures anunciades pel Procicat i que entraran en vigor dilluns vinent preveuen que els parcs d'atraccions continuïn tancats durant, almenys, quinze dies. Fonts de l'empresa consultades per l'ACN han lamentat la decisió de les autoritats sanitàries i la «incertesa» que els genera el fet de no tenir una previsió concreta per a la reobertura del complex turístic i d'oci ubicat a Vila-seca i Salou, que en condicions normals dona feina a unes 2.000 persones. La companyia assenyala que els clients que hagin fet reserves per Setmana Santa les podran modificar per unes noves dates de forma gratuïta.