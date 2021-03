La demarcació de Tarragona suma dos morts i els casos nous detectats segueixen sota mínims

Ja hi ha més de 63.000 vacunats al territori i la velocitat de propagació del virus (Rt) continua baixant

Actualitzada 11/03/2021 a les 10:41

Situació a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, i el risc de rebrot puja un punt, fins a 196, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es queda pràcticament igual i passa de 217,66 a 217,52. S'han declarat 1.275 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 528.860. El 4,61% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 26 noves morts i el total és de 20.956 en tota la pandèmia. Hi ha 1.503 pacients ingressats als hospitals, 49 menys, i 471 persones a l'UCI, 10 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 615.161 vacunats amb la primera dosi (+19.392) i 220.335 amb la segona (+6.328).

La regió sanitària del Camp de Tarrgona ha sumat dues noves morts per coronavirus. Segons l'últim informe de Salut, la xifra total s'eleva a 1.061 èxitus des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre, la xifra es manté intacta des de fa diverses jornades i el total acumulat és de 170 morts.La pressió hospitalària al territori continua baixant. Actualment, al Camp de Tarragona hi ha 66 persones, una més que la jornada anterior. A l'UCI, han sumat un nou pacient i ja hi ha 33 persones ingressats. Pel que fa a l'Ebre, la xifra d'ingressats ha baixat a 15 pacients (-3) i a l'UCI es mantenen els 7 que hi havia la jornada anterior.Els nous casos detectats per proves PCR i testos d'antígens es mantenen sota mínims des de fa diverses jornades. Al Camp de Tarragona hi ha hagut 36 nous casos i la xifra total es troba en 35.933. L'Ebre ha sumat 3 nous casos i el total es troba en 9.881.El risc de rebrot se situa en 75 punts al Camp de Tarragona (-4 punts) i a l'Ebre en 57 (-3). Mentre que la velocitat de propagació del virus, la Rt, es troba en 0,75 al Camp i en 0,94 l'Ebre.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona hi ha 46.824 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 16.865 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 16.856 amb primera dosi i 5.235 en segona. La xifra total de vacunats al territori ja supera els 63.000.