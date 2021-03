L'oposició insta a trobar una solució negociada amb el càmping Els Prats

Es va apovar una moció amb els vots a favor de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern

Actualitzada 10/03/2021 a les 21:33

El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar ahir trobar una solució negociada al conflicte jurídic amb el càmping Els Prats arran de la instal·lació de 140 mobile-homes. Ho va fer en una moció presentada pels grups de l'oposició (Junts per Mont-roig Miami, ERC, Ara i Ciutadans) que van votar tots a favor i a la qual el govern va abstenir-se.

En el plenari celebrat ahir, dimecres 10 de març, els grups municipals van presentar un dictamen jurídic elaborat per diferents experts acadèmics de reconegut prestigi en dret urbanístic i administratiu de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de Barcelona, on s'afirma clarament que la instal·lació de mobile-homes a Els Prats és plenament respectuosa amb la legislació en matèria de costes, urbanística i amb la normativa sobre turisme vigent a Catalunya. D'aquesta manera, rebutja la interpretació de la normativa que fa l'Ajuntament del municipi que va obrir un expedient perquè, amb la seva interpretació del Pla Especial Urbanístic (PEU) de la zona, en aquest espai no estaria permesa la instal·lació de res més que no siguin tendes d'acampada desmuntables.

És per això que el dictamen proposa superar el debat jurídic existent mitjançant l'aprovació d'una modificació puntual del PEU que regula l'activitat del càmping, aprovat el 2013, per actualitzar-ho a la legislació posterior com el Reglament de Costes, de 2014, els criteris urbanístics aplicables als càmpings de la Generalitat de 2015 i el decret de turisme de Catalunya de 2020, així com una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2016 que avala el mateix criteri.

En aquest sentit, els grups municipals de l'oposició van defensar que l'equip de govern desjudicialitzi la qüestió i busqui solucions que beneficiïn als treballadors del càmping, així com l'economia i l'interès general del municipi.

L'alcalde del municipi, Fran Morancho, va dir que l'equip de govern considera que és un tema «molt rellevant per al municipi», va recordar que la decisió està en mans dels tribunals i va emplaçar als grups de l'oposició a plantejar «solucions concretes» per a desencallar la situació del càmping Els Prats.