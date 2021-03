L'Espluga de Francolí manté la prohibició de beure aigua de l'aixeta fins a principis de la setmana vinent

Aquesta és una mesura preventiva fins que no es tinguin els resultats definitius de les analítiques

Actualitzada 11/03/2021 a les 23:14

L'Espluga de Francolí ha decidit mantenir la prohibició, que va començar ahir, de beure aigua de l'aixeta i l'allarga fins, com a mínim, a principis de la setmana vinent. Aquesta segueix sent una mesura preventiva mentre no es tinguin els resultats definitius de totes les analítiques sol·licitades que garanteixin la potabilitat de l'aigua a dia d'avui.

Aquest dimarts 9 de març el laboratori encarregat de les anàlisis periòdiques del sistema d'abastament d'aigua municipal va posar-se en contacte amb l'ajuntament per avançar el valor de mercuri trobat a l'anàlisi que s'està realitzant era elevat. La mostra és del 25 de febrer de 2021 i encara no s'han acabat d'analitzar tots els components. Tot i així, l'ajuntament va prendre mesures preventives, com ara la prohibició d'ingerir l'aigua de l'aixeta, demanar dues analítiques més (una amb mostres del dia 9/03/2021 i l'altra amb mostres del dia 10/03/2021) a dos laboratoris diferents, comunicar els fets a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com informar a la població de la situació.



Pel que fa als resultats de la segona analítica, de la qual es va prendre mostra aquest mateix dimarts dia 9 de març, els resultats de mercuri estan dins els barems permesos en els tres punts analitzats: el dipòsit de la Cometa, el pou de la Biela i el dipòsit de Sant Miquel. La primera analítica (mostra del 25 de febrer) va donar alteracions en el paràmetre de mercuri al punt de mostra del dipòsit de la Cometa.Tot i així, aquest dijous 11 de març també s'ha informat de l'aparició de plom en nivells per sobre dels permesos a les primeres analítiques de l'aigua (mostra del 25 de febrer) i aquest fet implica que en la segona i tercera analítica que s'estan fent actualment també calgui revisar els nivells d'aquest component.Per tant, amb aquest escenari, a l'espera dels resultats oficials i els resultats de les terceres analítiques l'Ajuntament ha decidit allargar la mesura de no consumir aigua fins a esperar tenir totes les dades. Previsiblement els resultats es tindran a inicis de la setmana vinent, mentrestant es mantenen les mesures de prohibir beure aigua de l'aixeta, utilitzar-la per cuinar, l'aigua dels dipòsits particulars que s'ha omplert amb aigua de la xarxa tampoc s'ha d'utilitzar, prohibir beure o cuinar amb aigua tractada per sistemes d'osmosis perquè tampoc se'n pot garantir la potabilitat, recomanar l'ús de l'aixeta per tasques domèstiques i higiene personal i no donar l'aigua a les mascotes.