Enxampen un conductor circulant a 218 km/h per l'A-27 a Constantí

Actualitzada 11/03/2021 a les 14:36

Els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest dimecres al vespre un vehicle que circulava a 218 km/h per l'autovia A-27, que enllaça Tarragona i Valls. El conductor va ser fotografiat, a les 20:13 hores, per un radar mòbil col·locat a l'alçada de Constantí. L'home circulava a una velocitat gairebé 100 km/h superior a la màxima permesa en aquesta via.Segons informen fonts policials, com que es tracta d'una velocitat penalment punible, agents de trànsit van contactar amb la titular del vehicle. Aquesta, però, va informar que no era ella la que conduïa el vehicle en aquell moment. La titular es va encarregar d'avisar el conductor perquè anés a la comissaria dels Mossos. En presentar-s'hi, va quedar denunciat penalment.