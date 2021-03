Concentració de suport pels encausats en la protesta de defensa del riu Siurana

La comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes va denunciar l'acció reivindicativa duta a terme l'agost del 2017

Actualitzada 11/03/2021 a les 15:25

El dimecres 17 de març a les 09:45 hores el grup ecologista GEPEC-EdC es concentrarà a la plaça del Teatre Municipal l'Artesana de Falset per acompanyar i donar suport als membres del col·lectiu i de la Plataforma pel Riu Siurana citats a declarar per la denúncia efectuada per la comunitat de regants durant la protesta del 19 d'agost de 2017.Aquell dia un grup de membres del GEPEC-EdC va organitzar una protesta, l'acte es va fer al punt on les aigües del riu Siurana són derivades cap al pantà de Riudecanyes. Allà van denunciar el transvasament de les aigües, la protesta denunciava l'espoli i demanava un cabal permanent pel riu. Durant unes hores es va aturar aquest desviament.La comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes va denunciar l'acció reivindicativa per danys, coaccions i per usurpació d'aigua.Ara, GEPEC-EdC i la Plataforma pel Riu Siurana volen donar suport als encausats en l'acte que se celebrarà el dimecres vinent. L'acte comptarà amb parlaments dels representants de diverses entitats i acompanyarà a les persones citades per la justícia als Jutjats.