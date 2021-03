Tria la teva aventura en un món tecnològic

Alumnes de l'INS El Morell creen un joc de YouTube per reflexionar sobre el mal ús de la tecnologia

Actualitzada 09/03/2021 a les 19:28

Una dona està a casa, a punt de mirar la seva sèrie preferida, quan la truquen de la feina i li demanen que hi vaig per fer una presentació sobre un nou producte, el Neuralink, que permet llegir els impulsos del cervell i enviar-los a un xip. La dona no està d'acord amb el contingut de la presentació. Què fa?

Aquest és el punt de partida del vídeo Neuralink, que un grup d'estudiants de primer de batxillerat de l'INS El Morell han penjat a YouTube. El treball s'ha realitzat en el marc de l'assignatura de Ciències pel Món Contemporani i forma part del conjunt de vídeos que els estudiants del Morell han dissenyat per tal de conscienciar la ciutadania sobre els riscos associats al mal ús de la tecnologia, així com de la importància de prendre bones decisions. Per divulgar aquest missatge, els alumnes han dissenyat uns muntatges amb l'estil Tria la teva aventura, de manera que el públic que mira el vídeo pot anar avançant en la història segons el seu propi criteri.

«En aquest segon trimestre els alumes van poder triar sobre quina qüestió volien treballar. Els vam proposar La Nutrició o Les fake news i els riscos de la tecnologia», detalla Susana Bujalance, professora de l'assignatura. El resultat va decantar la balança cap a les noves tecnologies. Així és com va néixer el projecte Technochoice-Conseqüències per YouTUBe, un nom que fa referència tant al procés d'elecció (choice) com al fet que, triar una opció, sempre va acompanyat de «conseqüències per un tub».

Inspirats en la sèrie Black Mirror, els alumnes van reflexionar sobre el fet que, encara que la tecnologia és un avenç, si se'n fa un mal ús, es pot acabar malament.

El treball, detalla Bujalance, es va organitzar per grups. Cadascun tenia assignada una tecnologia, que van conèixer i investigar a través d'un vídeo divulgatiu amb l'objectiu de convertir-se en experts. A partir d'aquest punt, i després d'un treball de reflexió sobre els usos, beneficis i perills de cada tecnologia, els alumnes van pensar, dissenyar i gravar els vídeos que ja estan disponibles a YouTube. «El nostre objectiu no era només el treball a l'aula, sinó també que tot aquest coneixement pugui ser útil, convertir l'aprenentatge en una eina de servei», assegura la professora. La docent admet que desenvolupar aquest projecte ha comportat molta feina, però també assenyala que el resultat «té una qualitat molt alta, és del millor que he vist en molts anys». La clau, assegura, ha estat el ferm compromís dels alumnes amb la iniciativa a partir d'una idea que ha sigut seva.

A més, explica Susana Bujalance, Technochoice-Conseqüències per YouTUBe els ha permès treballar de forma transversal moltes competències. «I el treball no s'ha acabat amb la publicació dels vídeos. Tot això no serviria de res si no s'acompanyés d'una reflexió, si els alumnes no fossin capaços d'extrapolar tot el que han après al seu dia a dia», conclou.