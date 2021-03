Tarragona enfila el camí cap a Setmana Santa amb millors dades epidemiològiques

Salut ha notificat una nova mort a residències i una disminució dels ingressats als hospitals

Actualitzada 10/03/2021 a les 10:34

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha informat d'una nova mort per coronavirus en una residència del Camp de Tarragona. D'aquesta manera, la xifra acumulada des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 1.059. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, la dada total es manté en 170 morts.El nombre de pacients ingressats als hospitals tarragonins continua la seva tendència a la baixa. Actualment, al Camp de Tarragona hi ha 65 persones, cinc menys que la jornada anterior. A l'UCI, es mantenen els 32 persones ingressats. Pel que fa a l'Ebre, la xifra d'ingressats es manté en 18 pacients i a l'UCI en 7.Pel que fa als nous casos detectats per proves PCR i testos d'antígens, al Camp de Tarragona hi ha hagut 60 nous casos i la xifra total es troba en 35.897. L'Ebre ha sumat 14 nous casos i el total es troba en 9.878.El risc de rebrot se situa en 79 punts al Camp de Tarragona (-7 punts) i a l'Ebre en 60 (-4). Mentre que la velocitat de propagació del virus, la Rt, es troba en 0,77 al Camp i ha baixat per sota d'1 punt a l'Ebre (0,98).Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona hi ha 45.596 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 16.390 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 16.511 amb primera dosi i 5.084 en segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, i el risc de rebrot baixa tres punts, fins a 195, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix una mica i passa de 219,46 a 217,66. S'han declarat 1.202 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 527.585. El 4,61% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 28 noves morts i el total és de 20.930 en tota la pandèmia. Hi ha 1.552 pacients ingressats als hospitals, 33 menys, i 481 persones a l'UCI, 21 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 595.769 vacunats amb la primera dosi (+14.690) i 214.007 amb la segona (+5.106).