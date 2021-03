Servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç, Valls i La Plana - Picamoixons per unes obres

Les afectacions seran els dies 13 i 14 de març

Actualitzada 10/03/2021 a les 08:46

Els trens de Rodalies de l'R13 que circula entre Barcelona i Lleida es veuran afectats aquest cap de setmana per les obres que executa Adif entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Per facilitar la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, Valls i La Plana - Picamoixons per donar continuïtat als clients en el tram afectat de la línia.Els trens de la línia R13 es veuran afectats els dies 13 i 14 de març. El primer tren en ambdós sentits s'efectuarà transbordament per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders, els dos serveis de la tarda s'efectuaran per carretera entre Sant Vicenç de Calders i La Plana – Picamoixons, i l'última circulació circularà desviat per la línia de Reus.