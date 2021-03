S'esfondra part del sostre d'una de les ales del claustre del Monestir de la Mare de Déu de la Serra

S'han inicat els treballs de neteja i retirada de la runa que ha caigut a l'interior de l'immoble

Actualitzada 10/03/2021 a les 15:20

El passat dissabte dia 6, el Consell de la Plebania de Montblanc, durent una visita al Monestir de la Mare de Déu de la Serra va topar-se amb les runes de l'esfondrament de part del sostre d'una de les ales del claustre, ha indicat l'Arquebisbat. Es tracta d'un edifici declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) situat dins un conjunt històricEls serveis tècnics de l'Arquebisbat i de l'Ajuntament van traslladar-se al lloc dels fets per fer una primera valoració dels danys i revisar l'estabilitat de l'immoble. De moment es desconeixen els motius que han provocat la fallida de l'estructura i la caiguda de la coberta que no ha provocat danys personals. Segons indica l'Arquebisbat s'han realitzat les operacions de conservació i manteniment periòdiques.Ara s'han inicat els treballs de neteja i retirada de la runa que ha caigut a l'interior de l'immoble. Després caldrà estudiar i valorar les actuacions necessàries posteriors per tal de garantir l'estabilitat de l'estructura i refer de nou la part de teulada enfonsada.