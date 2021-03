Port de Tarragona, Repsol i Vila-seca s'alien en el macroprojecte 'Cal·lípolis Next Generation'

Batejat com a Cal·lípolis, el projecte deu el seu nom a l'assentament romà de Vila-seca, com a metàfora de la projecció de futur del territori. Els tres socis impulsors del projecte han desgranat la llarga -i costosa- llista de fites que conformen aquest ambiciós pla transversal. L'objectiu d'aliar-se i optar als ajuts europeus és per accelerar i alhora dimensionar al màxim la seva execució de tots aquests projectes.Una de les accions més potents és el desenvolupament de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona, amb un pressupost de 30 milions d'euros. Tota la urbanització abasta 915.000 m2. També es preveu la seva connectivitat a la terminal intermodal de la Boella -mentre, que per altra banda, no hi queda reflectit el Tramcamp. La connexió, tant viària com ferroviària, s'eleva a 62,5 milions.El nou contradic dels Prats del port, però, és el projecte més costós: 86,5 milions d'euros. L'Ajuntament de Vila-seca destaca l'ús social i turístic que adoptarà el contradic. El pla engloba projectes de la petroliera Repsol, com la transformació del front 80-S en el pantalà -amb l'eliminació de la monoboia en mar obert-, i la millora logística de la fracció C4 -amb la construcció de dos magatzems soterrats.També s'hi inclouen projectes mediambientals, com la recuperació del passeig marítim de la Pineda i la consolidació de la platja, la regeneració de l'ecosistema marí i la recuperació de l'àmbit inclòs a la Xarxa Natura 2000. De caire tecnològic, s'hi troba el desenvolupament digital del tracking per controlar el moviment de camions a l'interior del recinte portuari, i la digitalització de la gestió d'accessos.Són un total d'onze iniciatives previstes a cavall entre la Pineda i el port, que sumen 259,5 milions d'euros. Les tres entitats -i cinc socis més- han presentat aquest macroprojecte de territori que s'integra dins de l'estratègia de mapatge dels possibles grans projectes viables que es presentaran a la Unió Europa per assolir una aportació de 142.000 milions d'euros del fons NextGeneration per a tot l'Estat.El president del port, Josep M. Cruset, ha subratllat la viabilitat i maduresa del projecte Cal·lípolis Next Generation, donat que el conformen projectes tècnicament i administrativament molt avançats, amb dotació pressupostària, i que es podran executar dins del període marcat per la Unió Europa, entre 2021 i 2024. «Ho farem sí o sí», ha dit el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho.Segons Cruset, tots aquests projectes «tard o d'hora» s'executaran, però el fet d'acollir-se a l'ajut europeu, permetria dotar-los de «major escala i dimensió», així com també escurçar els seus terminis d'execució. La configuració del pla ha comportat un diàleg entre els agents involucrats que no ha estat fàcil, segons deien, però que calia impulsar-ho i fer coincidir en un moment crucial per a la recuperació econòmica.