Nou joves de Tarragona superen el càsting per ser les noves 'Noies Coyote'

Les noies hauran de passar una nova prova on competiran amb les finalistes de la resta d'Espanya

Actualitzada 10/03/2021 a les 11:44

Nou noies del Camp de Tarragona han superat el càsting per formar part d'un nou espectacle i ser una 'Noia Coyote'. Aquestes han hagut de superar una prova davant del jurat, en la qual hi ha participat unes 70 joves.Les finalistes de la demarcació de Tarragona competiran amb les de la resta d'Espanya, en diversos càstings programats a les ciutats de Barcelona, ​​Madrid o Saragossa.L'esdeveniment per a convertir-se en 'Noia Coyote' a Tarragona ha estat organitzat per Hector Giovanni i Carmina Mirete, amb una dilatada trajectòria en el món de l'espectacle i els esdeveniments.