Les antenes de telefonia van situar la víctima i els acusats al Montmell la tarda del crim

La defensa subratlla que els Mossos només es basen en hipòtesis

Troben restes de sang de la víctima

El sergent encarregat de la investigació ha assenyalat que els posicionaments del telèfon mòbil van ser claus per construir la seva principal hipòtesi sobre els fets. L'instructor ha detallat que les antenes situaven els dos principals acusats, Joaquín i Bacari Junior, i la víctima, Diego, al Montmell. Al tercer processat, José, que vivia a la casa on s'hauria produït l'agressió, al carrer de La Haya, també se'l va ubicar a la zona però no es va trobar cap element que l'incriminés en els fets. Alguns testimonis han insistit que estava al bar.Inicialment els Mossos també van investigar Moisés, el propietari de la casa on vivia Diego i amic de Joaquín. Aquest home reclamava diners del lloguer a la víctima però Diego es negava a pagar-li perquè el banc havia embargat l'immoble i, segons han declarat alguns testimonis, Moisés l'havia amenaçat. Gràcies a un tiquet de benzinera amb data de 14 d'agost del 2017 que la dona de Diego va trobar vora la casa del carrer de la Haya, els investigadors van comprovar que Joaquín i Moisés, cadascú en el seu vehicle, havien fet benzina unes hores abans del crim en una gasolinera del Prat de Llobregat.Segons els Mossos, i a partir de l'anàlisi dels repetidors de telefonia, durant aquella tarda Joaquín se'n va anar cap al Montmell, juntament amb el seu germà Bacari Junior, per trobar-se amb Diego i acabar amb la seva vida. Per contra, Moisés es va moure per la zona del Garraf i el Baix Llobregat mentre presumptament es produïa el crim, que se situa pels volts de les set de la tarda. Per aquest motiu, els Mossos van descartar Moisés automàticament, segons el responsable del grup d'homicidis de la regió policial Metrosud.La investigació es va centrar aleshores en reconstruir els passos que van fer Joaquín, Bacari Junior i Diego. A tots tres se'ls va ubicar al Montmell sobre les set de la tarda. De l'anàlisi de telefonia es desprèn que, cap a aquella hora, el telèfon de Diego es va apagar i, cap a quarts de vuit, els Mossos sostenen que Joaquín i Bacari Junior es van desplaçar fins a Olivella -on hi havia el domicili de Junior- amb la furgoneta de Joaquín i amb la de la víctima.L'instructor ha apuntat que la hipòtesi era que després de matar-lo, el més fàcil és que haguessin embolcallat el cadàver, el carreguessin al maleter de la furgoneta de la pròpia víctima -una Renault Kangoo- i que es desfessin del cos en algun moment abans d'arribar a Olivella. El GPS d'un dels mòbils va indicar que els acusats es van desplaçar del Montmell a Olivella gairebé sense aturar-se, i que només van desviar-se cap a un indret on hi havia uns contenidors. Els mossos no descarten que dipositessin el cos allà o que l'enterressin.Segons els investigadors, cap a les vuit del vespre del 14 d'agost Bacari Junior va aparcar la furgoneta de la víctima en un carrer d'Olivella, seguidament Joaquín el va passar a recollir amb la seva furgoneta blanca i aleshores se'n van anar cap al Prat, on vivia Joaquín. Un veí del carrer, però, va sospitar d'aquells moviments i va donar l'avís als Mossos. Una patrulla va anar a la urbanització i va observar unes taques que semblaven sang a l'exterior. Els indicatius policials han explicat que semblava que algú havia intentat netejar les restes i que malgrat la sang no es veia que el vehicle tingués impactes o cops.El caporal de la patrulla ha declarat que va obrir la furgoneta per descartar que hi hagués algú a dins. El testimoni ha declarat que l'interior de la furgoneta estava «correcte» però que els va estranyar que faltés la moqueta protectora de la superfície del maleter. El vehicle no constava com a sostret ni encara s'havia denunciat la desaparició del propietari, Diego, per la qual cosa només van col·locar un precinte policial i se'n van anar.Cap a les 2.50 hores de la matinada, algú va desplaçar la furgoneta i la va portar fins a una pista de Sant Cugat Sesgarrigues, on el dia 15 d'agost va aparèixer completament calcinada. Els investigadors sostenen que van fer-ho els processats, tot i que només el telèfon de Bacari Junior donava senyal als repetidors de la zona. El de Joaquín va estar ubicat al Prat durant tota la nit. Aquelles restes de sang no es van poder arribar a analitzar mai perquè el foc va destruir tots els indicis.L'instructor ha apuntat que els processats no van tenir gaire temps de desfer-se del cos i que, malgrat que van buscar-lo en molts indrets, fins i tot amb gossos, no l'han pogut trobar. El sergent ha esmentat que el van buscar a l'entorn del Montmell i que, a partir de diverses informacions aportades per la dona de Diego -que creia que el tenien segrestat-, van buscar-lo en parcel·les, en naus on hi havia marihuana o dins una autocaravana a la Ronda de Dalt de Barcelona. També van arribar a rebentar la paret d'un xalet per si l'ocultaven allà al darrere, sense resultats.La defensa dels principals acusats han qüestionat que els Mossos només treballessin una hipòtesi a partir de les manifestacions de la dona del mort, Mónica, i que centressin tota la investigació en les ubicacions dels telèfons mòbils. Els Mossos han admès que no van investigar massa el passat de Diego ni si tenia conflictes oberts per temes de drogues. La defensa també ha subratllat que el veí d'Olivella que va trucar als Mossos no va poder identificar els dos processats com les persones que conduïen les furgonetes.D'altra banda, les intervencions telefòniques i el buidatge dels terminals de telefonia que es van fer un cop es van detenir els sospitosos, el 5 d'octubre del 2017, van permetre investigar la relació de trucades i missatges que havien fet. L'instructor ha assenyalat que Joaquín els va mentir perquè mentre a comissaria havia dit que feia dies que no havia parlat amb Diego, en alguna conversa admetia que havia quedat amb ell. També ha apuntat que els dies posteriors Joaquín es va amagar i que va prendre «precaucions», com ara no deixar-se veure gaire pel barri.El responsable d'homicidis ha afirmat que el testimoni protegit que hi ha en la causa, el qual es va definir com amic de Joaquín i Bacari Junior, tenia por dels dos processats. El sergent ha dit que en cap moment els va explicar, tal com va declarar dimarts al judici, que la dona de Mónica l'havia amenaçat i que estava declarant el que ella li havia dit. El sergent ha afirmat que en aquest cas l'haguessin descartat però que, en tot cas, aquest testimoni no va referir cap element que no haguessin pogut confirmar mitjançant altres declaracions.Després que es denunciés la desaparició de Diego i que trobessin la seva furgoneta calcinada, el 15 d'agost agents de la policia científica de la regió policial Camp de Tarragona van accedir a l'interior de la casa del carrer de La Haya. Allà van trobar taques de sang, a la nevera i en un punt del lavabo, segons ha detallat l'instructor, l'ADN de les quals corresponia amb el de la víctima.L'advocat de la defensa ha assenyalat que no consta que els Mossos tinguessin autorització del jutge o de l'inquilí de l'habitatge per accedir a la casa en aquell moment. El fiscal ho ha admès i ha obert la porta a excloure aquestes proves si, efectivament, es confirma que no existeix cap d'aquestes autoritzacions. Malgrat tot, perits de la policia científica han declarat que van analitzar de nou la casa un temps més tard i que van trobar-hi aquells mateixos indicis, juntament amb altres taques de sang que no eren visibles a ull nu. Els resultats van concloure que hi havia ADN de dues persones, entre els quals la víctima, segons han explicat.Durant la sessió d'aquest dimecres, una altra agent dels Mossos ha explicat que Joaquín va acudir el 18 d'agost a la nit al servei d'Urgències de l'hospital de Bellvitge perquè li curessin la mà. El processat va manifestar que havia caigut per les escales de casa aquell mateix dia al matí, però els Mossos van posar-ho en dubte. La testimoni ha opinat que la ferida oberta que presentava podria ser compatible amb una ferida defensiva o d'atac contra la víctima.