Ábalos assegura que l'Estat no prorrogarà les concessions en els trams de l'AP-2 i l'AP-7

El titular de Transports afirma que el «debat» ara està en veure com es finançaran aquestes vies

Actualitzada 10/03/2021 a les 11:35

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dimarts que el Govern central no prorrogarà les concessions en els trams Saragossa-el Vendrell de l'autopista AP-2 i Tarragona-La Jonquera, de l'AP-7, que vencen a l'agost, la qual cosa suposarà la seva liberalització.«Són 474 quilòmetres d'autopista i més de 13 milions de vehicles que deixaran de pagar 500 milions d'euros cada any pel seu ús», ha explicat Ábalos al Senat, on ha celebrat que es vagi a fer el pas «a una nova xarxa viària molt més equitativa, igualitària i justa entre usuaris i territoris».A preguntes del senador del grup Esquerra Republicana-EH Bildu Jordi Martí, el titular de Transports ha admès que el «debat» ara està en veure com es finançaran aquestes vies, i ha reconegut que el Govern de la Generalitat de Catalunya ja li ha fet arribar la seva posició sobre aquest tema.Actualment, el departament que dirigeix Ábalos està redactant «un estudi de distribució del trànsit i de necessitats a la xarxa de carreteres de l'Estat» de cara a aquest nou escenari.De la mateixa manera, ha afegit, s'està preparant la licitació dels contractes de conservació i explotació d'aquestes autopistes estatals, així com un centre d'operacions per coordinar i donar cobertura als sectors a Catalunya, que estarà enllestit «molt en breu».