Un mosso fora de servei permet detenir a Montbrió un home que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia

El detingut no tenia permís de conduir i va amenaçar l'agent quan aquest li va prendre les claus del cotxe al veure el seu estat

Actualitzada 09/03/2021 a les 15:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 6 de març un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veí Montbrió del Camp, com a presumpte autor dels delictes de conduir sota els efectes de l'alcohol, no disposar de permís de conduir i amenaces.Els fets van ocórrer sobre 17.00 hores a Montbrió del Camp quan un agent que es trobava fora de servei va veure com un vehicle circulava de forma erràtica per la població i estacionava sobre de la vorera.Acte seguit va observar que de l'interior del vehicle sortia el conductor amb dificultats per caminar i aparentment tenia simptomatologia d'anar sota els efectes de l'alcohol.Seguidament, el detingut va entrar en un establiment per comprar 12 llaunes de cerveses amb la intenció d'entrar al cotxe i marxar.Va ser en aquell moment quan el mosso va identificar-se com a policia i li va prendre les claus perquè no pogués agafar el vehicle. Llavors l'home no va parar d'amenaçar-lo reiteradament per recriminar-li l'acció.Immediatament el mosso va comissionar una patrulla per fer-li la prova d'alcoholèmia i aquest va donar un resultat d'1.13 mg/l d'alcohol en aire expirat superant en quatre la taxa permesa.Els Mossos d'Esquadra van comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir classe B i només disposava de la llicència de ciclomotor.Per tot això, van detenir-lo per un presumpte delicte d'amenaces, conduir sota els efectes de l'alcohol i no haver obtingut mai el permís de conduir. El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus