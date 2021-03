Mare Terra i Vila-seca en Comú denuncien a fiscalia l'estat del fons marí de Tarragona

«Tenim indicis que fruit de l'activitat industrial hi han pogut haver fuites i no s'ha fet una anàlisi rigorosa des del 2003», ha apuntat Mario Téllez, regidor de Vila-seca en Comú. A la denúncia parlen d'un abocament de fuel procedent de Repsol del passat setembre o dels vessaments que hauria fet IQOXE, que estan sent investigats per la jutgessa en el marc de la causa que analitza les causes de l'explosió a l'empresa química. Téllez ha afegit que si la contaminació està per sobre dels límits establerts caldrà saber de quins productes són i quines indústries els produeixen. «Anirem on calgui per tal que qui contamini, pagui», ha subratllat.



Pel president de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, el fet que hagin hagut de posar la denúncia demostra «que l'administració no està funcionant». «No podem estar com si fóssim policies darrere de cada empresa. Demanem un diagnòstic de com està el fons marí, des de Salou fins a Torredembarra», ha comentat. Alhora, ha advertit que si s'acaba tirant endavant la investigació i es demostra que hi ha zones contaminades, demanaran que es descontaminin. Amb tot, Juárez ha afirmat que el fiscal de medi ambient ha rebut amb bons ulls la denúncia. Per la seva banda, Téllez ha assenyalat que veuen «probable» que la reclamació tiri endavant.