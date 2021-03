L'arxiprestat de l'Alt Camp acull la prova pilot de la catequesi en 3 anys

El model, que culminen enguany uns 200 nens de la comarca, s'implantarà a Catalunya i Balears

Actualitzada 08/03/2021 a les 20:14

L'Arxiprestat de l'Alt Camp acull la prova pilot del nou model de catequesi per a la primera comunió amb una duració de tres anys i no de dos, com s'ha fet fins ara. La catequesi de tres anys es vol implantar a tot Catalunya i Balears i proposa començar amb set anys –quan els infants cursen segon de primària– i finalitzar-la amb 9 anys, és a dir, quan cursin quart.

«Vàrem detectar que el perfil de l'infant quan arriba a la catequesi ha canviat. Tota la introducció a la fe, el que anomenem el desvetllament de la fe –com fer una oració o anar a la parròquia i conèixer els espais– que abans assegurava la família, les actuals no ho garanteixen», explica Joan Àguila arxiprest de l'Alt Camp i director de Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. «Amb la catequesi d'abans, quan els nens arribaven, el desvetllament de la fe es donava per suposat. Però això ara no succeeix i, a banda, la lectoescriptura, l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura –els processos de comprensió lectora en definitiva– són ara més lents i, per tant, ens hem d'adaptar a la nova realitat i garantir el desvetllament per, després, fer la catequesi d'iniciació», afegeix Àguila.

A l'Alt Camp, uns dos-cents infants faran enguany la primera comunió després de tres anys de catequesi. Serà la primera fornada d'aquesta catequesi de tres anys que es va implantar en aquest arxiprestat, on es va aconseguir l'acord de tots els mossens. El nou model s'ha desplegat també en algunes parròquies de forma individual, on les famílies s'han avingut al canvi. L'objectiu és que el procés es consolidi i s'implanti a tot Catalunya i a les Illes Balears. Els infants de l'Alt Camp que combregaran per primera vegada enguany haurien d'haver esperat igualment un any més si no haguessin fet la catequesi en tres, ja que l'esclat de la pandèmia va interrompre les celebracions. L'Arxiprestat va haver d'adaptar els continguts per l'aprenentatge telemàtic. Segons el director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, l'experiència ha tingut molt bona acollida entre les famílies. «La majoria són molt conscients de la manca del desvetllament, però tampoc es vol que se sentin culpables. El model s'anirà implantant a tot Catalunya i es provarà als arxiprestats que es veuen amb cor de fer aquest canvi, d'anar transformant el model cap al nou», diu Àguila.

L'experiència de l'Alt Camp ha servit també per crear els nous recursos. «A finals de maig, des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, tindrem els recursos per funcionar amb aquest model. Es farà una trobada de formació de catequistes i els oferirem a partir de l'any que ve. Seran telemàtics, ja que també ens hem hagut d'adaptar als nous temps», afegeix Àguila.

També els continguts seran diferents dels emprats fins ara. Un equip de persones, segons Àguila, s'encarrega d'elaborar-los. «L'equip ha anat creant un seguit de recursos perquè sigui no tant una catequesi de memoritzar coneixements, sinó de generar dinàmiques amb què els nens i nens visquin la seva experiència personal», afegeix l'arxiprest. «El curs que ve, els nens i nenes no tindran un quadern d'exercicis, sinó una mena de dietari on podran escriure les seves experiències en el procés de descobrir la fe i, d'aquesta manera, es podrà fer un seguiment de com ho viuen dins del seu cor», finalitza Joan Àguila.

L'esclat de la pandèmia l'any passat, va obligar a ajornar les primeres comunions. Joan Àguila assegura que, enguany, també s'està a l'espera de veure com evolucionen les restriccions per la covid-19 per poder començar a celebrar-les el primer cap de setmana de maig.