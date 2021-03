L'Ajuntament de Mont-roig posa en marxa una campanya per donar suport al sector de la restauració local

S'ha gravat un espot per donar visibilitat a tots els nuclis del municipi, reforçant el missatge de fer pinya

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la regidoria de Turisme, ha posat en marxa una campanya per donar suport al gremi de la restauració local i animar als veïns i veïnes a fer pinya per sortir, al més aviat possible, de la crisi derivada de la Covid19.Coincidint amb l'entrada en vigor de noves mesures, aquest mateix dilluns 8 de març, en què els establiments de restauració poden ampliar l'horari de consum als establiments de 7.30 a 17 h de forma interrompuda; Mont-roig Miami Turisme ha presentat un espot per promocionar un dels sectors amb més pes en l'economia del municipi, que compta amb més de 100 establiments, i que ha estat i està sent un dels àmbits més afectats i perjudicats a causa de les restriccions per la pandèmia.Així, la campanya convida a tots els veïns i veïnes del municipi, però també al turisme de proximitat, a recuperar els cafès als matins, els divendres de canyes, els vermuts amb els amics o els menjars familiars, sempre amb responsabilitat i seguint les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19. Tot plegat per fer viable la recuperació econòmica, sense oblidar la necessitat de continuar mantenint les mesures de prevenció que, a la vegada, permeten preservar la salut de la ciutadania.Per a la gravació de l'espot, s'ha volgut donar visibilitat a tots els nuclis del municipi, reforçant aquest missatge de fer pinya. És per això que els restauradors i restauradores que hi participen ho fan en representació de Mont-roig, de les urbanitzacions, de l'interior de Miami Platja i de la zona de costa. Tots ells ambaixadors d'un sector que en el darrer any s'ha adaptat a la crisi, implantant mesures de prevenció per fer segurs els seus establiments i buscant, en molts casos, noves formes, com per exemple el menjar per emportar i el repartiment a domicili, per poder mantenir actius els seus negocis.Finalment, cal destacar que la campanya forma part de les accions recollides al Pla per a la Reconstrucció Social i Econòmica, aprovat per Ple el 30 de juny de 2020, per fer front a les conseqüències que està provocant en l'àmbit local la crisi del coronavirus i que té l'objectiu d'acompanyar l'empresariat local en la seva recuperació econòmica.