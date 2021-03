El govern espanyol autoritza la licitació per a la instal·lació del GSM-R en trams de Rodalies i el Corredor Mediterrani

El GSM-R és un sistema de transmissió per ràdio de tecnologia GSM (Global System for Mobile) que utilitza freqüències exclusives per al ferrocarril. Aquest equipament de ràdio mòbil digital és l'alternativa a la radiotelefonia UIC actual i ha estat adaptat per 22 companyies ferroviàries europees amb la finalitat d'assegurar la interoperabilitat entre xarxes.El sistema també permet la implementació del nou sistema de gestió i control de trànsit ferroviari ERTMS amb estàndards ferroviaris europeus que per raons d'interoperabilitat són d'obligat compliment en la xarxa europea d'alta velocitat.El Ministeri de Transports destaca la implementació del sistema en tram entre l'Hospitalet de Llobregat-Sant Sadurní d'Anoia i entre l'Arboç i Sant Vicenç de Calders i en el túnel de Vilafranca del Penedès. En el trajecte comptés entre Sant Sadurní d'Anoia i l'Arboç s'aprofitarà la infraestructura de l'alta velocitat entre Madrid-Barcelona-França.També s'instal·larà a la zona d'integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat, així com en els trams de Barcelona Torre de Baró –Terrassa-Manresa; Sant Vicenç de Calders-Tarragona-Reus; el ramal comprès entre Tarragona i Port Aventura; Barcelona Sants-Sant Vicenç de Calders, inclosos els ramals d'accés a l'aeroport. Addicionalment es preveu la seva instal·lació en el nou túnel d'accés al complex aeroportuari.