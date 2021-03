El Cambrils de Ramon Ortiga Vidal

La família del fotògraf i activista cultural ha cedit a l'Ajuntament més de 5.000 fotografies

«El pare sempre havia estimat molt Cambrils. Donar el seu arxiu fotogràfic a l'Ajuntament és una manera de perpetuar la seva història i que tothom pugui disfrutar de les seves fotografies». Així s'expressava aquest dilluns Ramon Ortiga Sabaté, qui juntament amb el seu germà Daniel, van signar la setmana passada el conveni de donació del fons Ramon Ortiga Vidal a l'Arxiu Municipal de Cambrils.

Es tracta d'un fons format per la documentació generada per Ramon Ortiga Vidal i que es correspon amb la seva activitat professional com a empresari, fotògraf i activista cultural de Cambrils. La part més significativa de la documentació cedida són més de 5.000 fotografies del municipi de la segona meitat del segle XX.

«El pare sempre anava amb la seva càmera a fer fotos. Que s'inaugurava el Club Nàutic. Hi anava. Que arribava el cos de Vidal i Barraquer. Hi anava. Si venia el president de la Generalitat, ell hi era. Qualsevol festa o esdeveniment eren del seu interès», recorda el fill, qui assegura que la passió del pare, més enllà de la fotografia, era la documentació dels fets que succeïen a Cambrils, «la fotografia més històrica». Una passió, afegeix el Ramon, en què va ser cabdal la figura de la mare, Mercè Sabaté. Va ser gràcies a ella, apunta el fill, que el pare va poder desenvolupar aquella afició que li ocupava tantes hores, sovint en cap de setmana.

En les imatges ara cedides a l'Ajuntament de Cambrils es poden observar aspectes com la transformació del municipi a la segona meitat del segle XX, l'elecció de pubilles, la construcció del nou ajuntament la subhasta del peix o nevades històriques al municipi, entre altres temes.

Ramon Ortiga Vidal va morir el dia 1 d'octubre de 2017, de manera sobtada, als 84 anys. Ortiga és conegut a Cambrils per haver estat implicat en diverses entitats locals com la Revista Cambrils, de la que va ser cofundador l'any 1954 i membre del consell de redacció, l'Associació de Veïns El Portal, de la que va ser primer president, i del Centre d'Estudis Cambrilencs, fundador de l'entitat l'any 1978. Inicialment va ocupar el càrrec de vicepresident i posteriorment el de president.

L'any 2010, juntament amb Josep Salceda, Lluís Recasens, Josep Maria Recasens i Josep Maria Vallès, va rebre la primera Distinció Honorífica de l'Ajuntament de Cambrils com a fundador de la Revista Cambrils. Impressor i comerciant, Ortiga va ser un dels socis de la primera impremta de Cambrils, fet que el va portar a publicar multitud de programes, cartells, calendaris, targetes, llibres, fulletons, i revistes, entre altres.

Pròximament, l'Arxiu Municipal iniciarà les tasques de descripció i digitalització del fons amb l'objectiu de posar-lo a disposició de la ciutadania, fent realitat així el desig de la família, que té la voluntat que tots els cambrilencs puguin gaudir del treball d'Ortiga.