Detingut a Salomó un conductor begut per circular de forma temerària i amenaçar els agents

Els Mossos d'Esquadra van establir un dispositiu al municipi per detectar curses il·legals

Actualitzada 09/03/2021 a les 13:32

Dispositiu de detecció de curses il·legals

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de març a Salomó un home de 40 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la Pobla de Montornès, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, pèrdua de vigència de punts, conduir sota els efectes de l'alcohol, negar-se a fer les proves d'alcoholèmia, amenaces i desobediència als agents de l'autoritat.Aquest cap de setmana es van fer diversos controls en vies properes a la població de Salomó per a la prevenció i detecció d'infraccions de trànsit ja que els mossos havien rebut informacions que a la zona es podien produir carreres il·legals i vehicles que circulaven a velocitats superiors a les permeses.La detenció es va produir la tarda de diumenge quan els Mossos d'Esquadra van aturar un vehicle a la T-202 al seu pas per Salomó. En el moment de fer les comprovacions amb el conductor, aquest tot i aturar el vehicle, no va fer cas de les indicacions dels agents i va accelerar bruscament per fugir del control.El vehicle va fugir en direcció a la Riera de Gaià i va entrar al poble per un carrer en sentit contrari. Llavors va apagar els llums del vehicle i va continuar circulant pel poble fins que va ser aturat.A l'interior del vehicle hi havia tres persones adultes i dos menors d'edat. En la identificació el conductor va negar-se a fer la prova d'alcoholèmia en diverses ocasions i va amenaçar els agents.Per tot això, van detenir-lo i també van denunciar-lo, juntament amb dos ocupants més, per no portar mascareta i no fer ús de cap sistema de retenció infantil ni cinturó de seguretat als dos menors d'edat.En el marc del dispositiu per evitar la celebració de curses il·legals a la zona de Salomó, també es va detectar divendres un ciclomotor el conductor del qual circulava sense casc i de manera temerària per la T-204. A més tampoc disposava d'assegurança. El denunciat també va donar positiu en substàncies estupefaents.El resultat del dispositiu va ser d'una persona detinguda i dos conductors denunciats penalment per diverses infraccions de trànsit, tres conductors denunciats per positiu en drogues i set persones denunciades per incompliment de les mesures covid-19.Aquest dispositiu a la zona de Salomó es mantindrà actiu en el temps per evitar un ús incorrecte de les vies. El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.