Detenen a Valls i Lloret de Mar 10 persones dedicades al cultiu i tràfic de marihuana internacional

10 detinguts en la segona fase

De la investigació se n'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent, ja que el primer detingut treballava a Lleida, i el jutjat de Granollers ja que era el municipi des d'on sortia la droga cap al Regne Unit. Segons fonts de la investigació consultades per l'ACN, després de la primera detenció al setembre de 2019, s'inicia una investigació que culmina, en una primera fase, el 10 de juny de 2020 amb la detenció de 7 persones a França arran de la detecció d'un camió que transportava marihuana des de Girona cap al Regne Unit. En aquesta actuació es van comissar més de 200 quilos de marihuana en col·laboració amb la policia francesa.Aquests detinguts s'encarregaven del transport i en la segona fase de la investigació els Mossos se centren en desarticular la xarxa de proveïdors. En aquesta segona fase, que va culminar la setmana passada es detenen 10 persones.Els mossos van descobrir que una parella de Valls facilitava droga per fer enviaments. Segons els investigadors, aquestes persones eren els caps d'una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana. Organitzaven la posada en marxa de les plantacions indoor i de l'avituallament de les persones que les cuidaven.Durant les indagacions es van localitzar dues plantacions indoor en una casa de la urbanització Mas d'en Parés de Aiguamúrcia (Alt Camp) i una altra a l'Avinguda Llac del Lloret de Mar.Després del treball de comprovació de fets, seguiments i identificació de les persones relacionades, finalment dimecres de la setmana passada es va posar en marxa un operatiu en diferents comarques per detenir els implicats.Es van realitzar entrades al domicili dels responsables del grup, a la carretera del Pla de Valls, en un magatzem del carrer Lluís Martinell de la mateixa població, que utilitzaven com a centre logístic per emmagatzemar materials relacionats amb el cultiu i en els dos llocs de producció, a Aiguamúrcia i Lloret.En total els agents van intervenir 1.090 plantes de marihuana, en dues plantacions perfectament equipades, i 1.144 esqueixos per continuar el cultiu. Durant les entrades es va detenir set persones, entre ells la responsable de l'organització i els encarregats de les plantacions i posteriorment també es va detenir una veïna de Valls, que realitzava tasques de suport pel grup, i un home que treballava realitzant tasques de manteniment.Els dos col·laboradors de Valls van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria i la resta van passar divendres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.Finalment divendres al vespre es va detenir l'altre presumpte responsable de l'organització, parella de la ja detinguda. Aquest, de 34 anys i nacionalitat britànica i la seva parella, 37 anys, i nacionalitat sèrbia van ingressar a presó.