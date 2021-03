Dades covid estabilitzades a Tarragona aquest cap de setmana, sense noves defuncions

La pressió hospitalària gairebé no es mou mentre segueix un lent retrocés del risc de rebrot

Actualitzada 08/03/2021 a les 10:50

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades de la pandèmia del coronavirus a les comarques de Tarragona d'aquest cap de setmana assenyalen una situació d'estabilització. Al Camp de Tarragona es manté la xifra de pacients ingressats per covid-19 (102), mentre que a les Terres de l'Ebre tot just s'incrementa d'una persona i passen a ser 16. Una situació semblant passa amb els pacients ingressats a les UCI. Al Camp de Tarragona només se'n registra un més (33) mentre que a la regió ebrenca es mantenen el 7 ingressats que ja tenien comptabilitzats.Com és habitual els cap de setmana hi ha una mínima activitat de nous casos detectats per proves PCR i testos d'antígens. A la regió sanitària del Camp de Tarragona les dades del 7 de març indicaven 11 nous casos i 3 a les Terres de l'Ebre. Els totals han quedat, respectivament, en 35.812 i 9.859 casos.També és habitual la reducció del nombre de defuncions, que amb dades de diumenge, manté les xifres ja registrades dissabte, sense cap nova defunció a comptabilitzar. Al llarg de tot el període de pandèmia s'han produït, doncs, 1.058 morts al Camp de Tarragona i 170 a les Terres de l'Ebre.També són mínimes les dades relatives a les vacunacions realitzades el cap de setmana. Actualment hi ha 43.375 persones vacunades amb primera dosi a la zona del Camp de Tarragona i d'aquestes, 16.213 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 15.778 amb primera dosi i 4.973 en segona.El risc de rebrot manté el lent descens dels últims dies. A la regió del Camp de Tarragona se situa en 91 punts (-4) i a l'Ebre en 70 (-2), xifres molt allunyades de les registrades tot just fa poques setmanes.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté a 0,93 i el risc de rebrot baixa 9 punts fins a 202, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix una mica i passa de 232,07 a 223,23. S'han declarat 569 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 525.440. El 4,62% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 26 noves morts i el total és de 20.876 en tota la pandèmia. Hi ha 1.640 pacients ingressats als hospitals, 46 més, i 497 a l'UCI, vuit crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 571.119 vacunats amb la primera dosi (+1.157) i 204.931 amb la segona (+347).