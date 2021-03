Prades inicia les obres de recuperació de l'entorn del castell on s'ubicarà el centre d'interpretació

Es vol recuperar l'absis de la que havia estat la capella de Sant Miquel

Actualitzada 08/03/2021 a les 14:11

L'Ajuntament de Prades ha engegat les obres de restauració de la parcel·la on hi ha l'absis de la que havia estat la capella de Sant Miquel del castell i el seu espai annex. Les tasques pretenen unir ambdós espais i ampliar el pati d'accés, fet que permetrà millorar la visibilitat de l'antiga capella. A més, el projecte és la base per a la creació d'un Centre d'Interpretació dedicat a la figura de la reina Margarida de Prades.Les tasques de recuperació i de posterior museïtzació es faran realitat gràcies al suport en forma d'ajudes del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, el Pla d'Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat i del 1,5% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El pressupost per a les obres de restauració, sense incloure el projecte de museïtzació, ascendeixen a 108.946,66 euros.En el punt més elevat de la vila comtal de Prades hi ha diverses restes del que fou el seu castell medieval, les quals van ser catalogades com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i com a BIC (Bé d'Interès Cultural), juntament amb les muralles i el nucli antic. L'estat d'abandonament i de destrucció que va patir el castell al llarg de l'època moderna van fer que quedés repartit entre les cases que es van anar construint al carrer Costa del Castell.