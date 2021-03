El PIB de 2020 es reduirà més a Tarragona i l'Ebre que al conjunt del país i l'Estat

Les projeccions de l'informe econòmic de fa un any eren «optimistes» però han canviat amb el nou context de crisi. L'informe actual apunta que sense els ERTO, hi hauria a les comarques tarragonines i ebrenques 90.000 persones aturades més. Com ha apuntat Joaquim Margalef, del grup de recerca GRIT de la URV, els expedients d'ocupació han alliberat les empreses de despeses de seguretat social i els ajuts els han proporcionat liquiditat, però la demanda ja no és la mateixa que abans de la pandèmia.L'ocupació només ha augmentat al sector de la construcció –activitat permesa durant l'estat d'alarma-, amb 4.300 nous contractes, un 21,39% més que el 2019. En contra, el turisme ha patit una davallada de les pernoctacions del 72% -amb xifres similars als anys 70 i 80-. La falta de turisme ha colpit especialment la Costa Daurada, més que les Terres de l'Ebre, però la demanda retinguda segueix sent important i el 54% dels europeus tenen intenció de viatjar en els pròxims 6 mesos i mantenen l'estat espanyol com la seva destinació preferent.L'atur també ha augmentat més al Camp de Tarragona que a les Terres de l'Ebre. La taxa més alta es registra a les comarques del Baix Penedès (19,69%), el Baix Camp (16,30%) i el Montsià (16,32%).