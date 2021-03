Detingut per fer-se passar per policia i circular a gran velocitat per Salou

L'home, que anava drogat, va robar un rotatiu lluminós dels Mossos i es va saltar semàfors en vermell

Actualitzada 07/03/2021 a les 21:42

Un home va ser detingut dissabte a Salou per fer-se passar per policia en circular amb un rotatiu lluminós de color blau pels carrers del municipi a gran velocitat i saltant-se diversos semàfors en vermell. A més, el conductor va donar positiu en drogues. Està acusat dels delictes d'usurpació de funcions públiques i conducció temerària.

Tal com ha pogut saber Diari Més, es tracta d'un treballador de les comissaries dels Mossos d'Esquadra del Tarragonès, però no és policia. Segons la declaració de l'individu, que va ser detingut cap a les 22.30 hores en carrer cèntric de Salou, hauria robat fa uns mesos el rotatiu lluminós de color blau que utilitza la policia secreta per identificar-se, una llanterna i un document identificatiu de vehicle oficial dels Mossos –que hauria omplert amb les dades del seu cotxe particular– d'un vehicle del cos autonòmic quan estava a l'aparcament de la comissaria de Campclar.

Durant la nit de dissabte, l'home hauria decidit col·locar el dispositiu lluminós damunt del seu cotxe i circular pels carrers de Salou fent-se passar per policia, a gran velocitat i saltant-se diversos semàfors en vermell del passeig Jaume I. Una dotació de paisà dels Mossos va trobar sospitós que un vehicle policial anés amb una única persona a l'interior, i el van seguir. En acostar-se l'autor dels fets a un control de la Policia Local de Salou hauria retirat el rotatiu i els agents el van deixar passar. Va ser llavors quan el grup de secreta va veure que allò no era normal i van aturar-lo.

Els agents del cos autonòmic van veure, en identificar-lo, que no era policia i va reconèixer que havia robat el material d'un vehicle de la comissaria de Campclar, on treballava. Tot seguit, els Mossos el van dur a les dependències de la Policia Local de Salou on va ser sotmès a les proves pertinents d'alcoholèmia i drogues, i hauria donat positiu en substàncies estupefaents. Va ser detingut per un delicte d'usurpació de funcions públiques per fer-se passar per policia i per conducció temerària.