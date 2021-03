Detenen 'in fraganti' un home que acabava de robar en dos apartaments de Salou

L'individu va accedir als pisos escalant un tronc de fusta i també havia lligat a un dels balcons diversos llençols

Un home de 42 anys, de nacionalitat senegalesa i veí de Salou, va ser detingut el passat 4 de març al mateix municipi com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a domicili.Els fets van ocórrer sobre les 09.56 hores quan un testimoni que es trobava en el carrer Torre Alta va alertar la policia que un home, que no era el propietari, estava accedint en un apartament.Immediatament, van desplaçar-se diverses patrulles al lloc i els agents no van observar cap tipus de dany a les portes exteriors dels pisos ni tampoc van localitzar a ningú.Unes hores més tard, concretament a les 13.42 h, el mateix testimoni va trucar de nou per avisar que la mateixa persona que havia vist hores abans havia tornat a l'apartament acompanyat d'altres individus.Tot seguit, els Mossos d'Esquadra van desplaçar-se al lloc de l'incident i van observar des del carrer que les portes i persianes que donaven a les cuines del segon i tercer pis estaven forçades i tenien els vidres trencats.Així mateix, també van visualitzar que els lladres havien lligat en el balcó d'un dels apartaments diversos llençols en mode de corda. També hi havia recolzat a la paret de la façana de l'edifici un tronc de fusta de dos metres col·locat de manera que facilitava l'escalament per accedir als apartaments del segon i tercer pis.Davant d'això, els agents van decidir no forçar les portes dels immobles per evitar causar més danys i van demanar la presència del servei de bombers per tal d'accedir a les terrasses mitjançant el camió amb cistella mecànica.Un cop va arribar el camió de bombers, tres agents van poder accedir al balcó del tercer pis i van localitzar i detenir al presumpte autor dels dos robatoris amb força. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.