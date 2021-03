Concentracions, xerrades, tallers i homenatges, així reivindica el 8-M el Camp de Tarragona

Actualitzada 08/03/2021 a les 07:32

El territori es tenyirà avui de lila per a commemorar i fer seves les reivindicacions feministes del Dia Internacional de les Dones. Lectures institucionals clamant i reclamant els drets d'aquest col·lectiu, xerrades, murals, concentracions o actuacions musicals seran algunes de les propostes que es podran viure al llarg de la jornada i durant els pròxims dies. I és que la demarcació s'ha bolcat novament en la celebració d'aquesta jornada, si bé enguany ha adaptat els actes programats al context covid, motiu pel qual molts d'ells es faran virtualment i d'altres seran presencials, però també es podran seguir per streaming.

Tarragona

La ciutat ha preparat un ampli programa d'actes reivindicatius, que ja fa uns dies que està en marxa i s'allargarà en el temps. Amb tot, destaquen la lectura institucional del manifest avui a les 13 hores a la porta de l'Ajuntament; la pintada del mural feminista Dones i empoderament, a càrrec de les artistes plàstiques Gabriela Bassini i Marina Barbera al passeig de les Palmeres; i la concentració feminista a les 19 hores a la plaça de la Font. Dimecres 17, es farà l'entrega virtual dels premis de la 21a edició del Concurs de Relats de Dones i 4a de Còmics per la Igualtat. Així mateix, i junt amb la URV, s'ha organitzat el cicle de cinema Gènere i joves, en primer pla, un programa de curtmetratges documentals fets per estudiants de Comunicació Audiovisual que giraran al voltant de la construcció del gènere a la ciutat.

Reus

Les xerrades i tallers, molts d'ells en format virtual, marquen la commemoració del 8-M a Reus, que enguany posa el focus en el col·lectiu de dones trans. D'entre la trentena de propostes, destaquen l'acte institucional que es farà al saló de plens de l'Ajuntament a les 10 del matí, a càrrec de l'activista feminista Berta Mascaró i que es retransmetrà en directe pel web municipal; les concentracions a la plaça Mercadal a les 12 h i a la plaça Llibertat a les 18:30 h; i l'actuació humorística, transgressora i feministaque tindrà lloc dijous al Teatre Bartrina, i també retransmès en

Una altra de les activitats rellevants és la ruta teatralitzada Sederes en femení, que es farà demà i dimarts 16. La ruta repassa un episodi històric que Reus va viure l'any 1915, quan algunes treballadores de la fàbrica del Vapor Vell van iniciar una sèrie de protestes en favor dels seus drets laborals. Amb el pas dels mesos, la situació es va expandir a la majoria de sectors laborals de la societat reusenca, esdevenint així un episodi de vaga que va constituir el conflicte social més important al sud de Catalunya abans de la Guerra Civil. Es preveu que es facin nous passis a l'abril.

Valls

Visibilitzar les dones en diferents àmbits de la societat és l'eix que guia els actes programats a Valls. Dissabte es va inaugurar la mostra Valls i Teatre en femení al vestíbul del Teatre Principal. L'exposició, que es podrà veure fins al 2 de maig, mostra la invisibilitat femenina en el món de les arts. La reivindicació i la necessitat d'aportar la visió de gènere, i trencar amb els estereotips imposats per la societat heteropatriarcal, ens porta a dones sobre l'escenari fent un repàs al teatre vallenc a finals del segle XX. Avui es farà la lectura del manifest institucional i anirà a càrrec de dones de l'àmbit sanitari i assistencial en representació de totes les dones que, durant la pandèmia, estan al capdavant de les cures. Serà virtual i es podrà veure pel canal de Youtube de l'Ajuntament. Altres actes que s'han preparat són la pintura d'un mural a la pista poliesportiva del carrer Sant Francesc, a càrrec de Berta Artigal i s'han programat diverses conferències durant la setmana.

Vendrell

El Vendrell ha plantejat el 8-M com una jornada reivindicativa i de reconeixement a Remei Esteban, que va ser la primera regidora de l'ajuntament democràtic del Vendrell, i Anna Serra, que va ser la primera regidora de Serveis Socials d'aquest Consistori. Així doncs, avui s'inaugurarà la Sala de premsa Remei Esteban a l'Ajuntament i a les 17 hores es presentarà el grafit d'Anna Serra, a la façana de l'edifici de Serveis Socials. El terrat de la biblioteca pública Terra Baixa acollirà a les 18 h la lectura del manifest 8-M i la presentació del grup Dones amb iniciativa del Vendrell. D'altra banda, el Museu Deu presenta la mostra Museu deu en femení, on s'exposen una setantena de peces que donen protagonisme a la figura femenina, el seu treball i els seus pensaments. L'exposició es podrà visitar fins al 23 de maig.

Vila-seca

Vila-seca ha apostat també per oferir les activitats de forma virtual. Avui a les 13 hores se celebrarà l'acte institucional amb la lectura del manifest, que es podrà seguir en directe per canal de Youtube. De cara a dijous s'ha organitzat el club de lectura feminista virtual Feminisme per al 99%. En format presencial, dissabte a les 10 a la plaça d'Estudi, es durà a terme el taller per aprendre a cosir una compresa de tela. Per últim, del 15 al 29 de març s'oferirà el curs virtual Comunicació inclusiva i llenguatge no sexista.

Torredembarra

Dones i cultura aniran de la mà a Torredembarra per a reivindicar el seu paper. La lectura del manifest es farà a les 12 del migdia a les portes de la biblioteca Mestra Maria Antònia. El canvi d'ubicació es fa per a posar en valor el talent de les dones del municipi. I és que l'espai porta el nom d'aquesta mestra, filla adoptiva a títol pòstum de la vila. A la 17 hores es farà una passejada de dones torrenques pel patrimoni indià. Diumenge 21 es podrà veure la representació teatral De mares i filles i els dies 25 i 26 es faran tertúlies virtuals sobre diverses obres literàries.

Morell

El Morell, per la seva banda, ha decidit celebrar el 8-M batejant la plaça situada entre els carrers Mossèn Manyé, Montserrat Roig, Pompeu Fabra i Miquel Martí i Pol amb un nom de dona. Per a fer-ho, va engegar la setmana passada un procés participatiu perquè la ciutadania triés entre tres noms: Teresa Pàmies, Maria-Mercè Marçal i Caterina Albert, totes tres grans escriptores de la literatura catalana. Avui es coneixerà el nom escollit. «Tenim pocs carrers amb nom de dona i vam creure molt oportú aprofitar el 8 de març per sumar-ne un més», indica la regidora d'Igualtat, Rosa M. Sánchez. Alhora,«donarem un reconeixement a una gran figura de la literatura del nostre país», afegeix.

Constantí

La tradicional Lectura del Manifest, a les 12 h davant de l'Ajuntament, serà l'acte principal de la jornada a Constantí. Enguany comptarà amb la participació de diverses entitats del municipi integrades exclusivament per dones, com són el Grup Cultural Mestresses de Casa, l'Associació de Dones per la Unitat de Constantí i la Asociación Mujeres Resset. Com a novetat, avui s'inaugurarà una exposició a la plaça de les Escoles Velles, que homenatja les dones del municipi nascudes l'any 1941, que enguany celebren el 80è aniversari. Es podrà veure fins al 9 d'abril.

Vandellòs i l'Hospitalet

Reflexionar sobre els avenços aconseguits, demanar la igualtat i celebrar la valentia. Aquests són els objectius de les activitats que s'han organitzat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Avui es farà la lectura institucional del manifest, dijous es projectarà la pel·lícula Wonder Woman y el profesor Marston. Divendres, Vivim del Cuentu, que explicarà un dels seus contes desexplicats: La rateta que llegia a l'escaleta, a les 18 h, al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. Del 7 al 14 de març, l'Ajuntament il·luminarà amb el color lila la façana de Ca la Torre de Vandellòs. Per últim, l'associació local Les Violetes ha organitzat, amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament, la gimcana 8 Reptes per al 8-M.

Creixell

Creixell també se suma a les reivindicacions amb la lectura del manifest avui i diverses activitats durant la setmana, com una caminada per la platja demà, una xerrada col·loqui o l'exposició Dones (in)visibilitzades, que recull històries personals de dones de la localitat i que es podrà veure a la plaça Major.