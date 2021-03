A la recerca de les millors pastures

Un pastor d'Alforja tornarà aquesta primavera al Montsant per fer la transhumància amb el seu ramat

Actualitzada 07/03/2021 a les 18:09

Feia dècades que al Parc Natural del Montsant no s'hi feia transhumància. Aquesta activitat ramadera, consistent a viatjar amb els ramats a la recerca de pastures per aprofitar els cicles estacionals, havia tingut una importància cabdal al territori. Fins als anys seixanta, hi arribaven ramats des d'altres comarques, sobretot de poblacions a tocar de l'Ebre, per passar l'estiu. Actualment, el parc només acull un pastor de proximitat a la zona d'Ulldemolins, després que aquesta activitat tradicional s'hagi anat abandonant amb el temps.

Fins que l'any passat Daniel Giralto, un pastor d'Alforja, es va mostrar interessat a passar l'estiu amb el ramat pasturant dins l'àmbit del parc. «El 90% del territori del Parc Natural del Montsant és privat, així que vam mediar amb el propietari d'una balma a Margalef perquè el pastor s'hi pogués estar els mesos d'estiu», explica Montserrat Solà, tècnica del Parc Natural. A més, detalla la Montserrat, «vam estar treballant amb ell, indicant quines zones ens semblaven més interessants per pasturar, perquè entenem que la ramaderia és també una eina de gestió forestal».

Així és com el Daniel, que té un centenar de cabres, va estar vivint al Montsant fins a la tardor. «Tant l'anada com la tornada les va fer a peu, perquè un segon objectiu de tot aquest projecte és també la recuperació dels antics camins ramaders que travessaven la terra del Montsant», detalla la tècnica.

Tot plegat, assenyala Solà, va ser també un estímul per engegar una línia de gestió de la ramaderia al Montsant, incidint en la pastura com una eina de gestió forestal, que s'utilitza a la muntanya mediterrània perquè manté ecosistemes oberts (prats) i els millora qualitativament.

L'ofici de pastor

Però al Montsant també s'està treballant en la continuïtat i la transmissió de l'ofici de pastor. En aquest sentit, s'ha editat un opuscle elaborat amb Carrutxa en què s'explica la tradició ramadera, així com l'ofici de pastor al territori. En aquest mateix àmbit divulgatiu, aquesta Setmana Santa s'inaugurarà una exposició a la seu del parc, a la Morera de Montsant, sobre la història de la ramaderia en aquest espai natural protegit. La mostra inclou material gràfic amb informació concisa i precisa sobre la importància d'aquesta activitat i la seva implicació en la vida i costums de la població d'aquesta zona. També un aparador amb estris relacionats amb aquest ofici, conservats al llarg de la història. La idea és que durant el 2021 l'exposició sigui itinerant i s'ampliaran continguts concrets sobre l'ofici de pastor i la ramaderia del poble específic que aculli l'exposició, dins l'àmbit del parc natural. Pel que fa al Daniel Giralto i el seu ramat de cabres, el pastor ha arribat a un acord amb el Parc Natural per dur a terme la transhumància entre la primavera i la tardor des del poble d'Alforja per un període de vuit anys.