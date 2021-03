No s'ha registrat cap defunció aquesta darrera jornada i l'ocupació a les UCI disminueix

Actualitzada 07/03/2021 a les 11:06

Catalunya

El Camp de Tarragona iguala a les Terres de l'Ebre i aconsegueix baixar l'índex de rebrot a 95 punts, situant-se en un risc moderat. Aquesta dada no es donava al territori des del mes d'agost del 2020, on va registrar 87 punts de risc de rebrot, segons les dades aportades pel Departament de Salut. L'Ebre es queda amb un risc de rebrot de 72, un punt més respecte a les anteriors dades.Una última jornada trenqui-la sense cap registre de defunció per coronavirus a tota la demarcació. La situació a les UCI es va relaxant progressivament, però l'ocupació encara és elevada. El Camp de Tarragona se situa amb 32 pacients, un menys respecte les anteriors dades mentre que a les terres de l'Ebre s'ha reduït l'ocupació en dos pacients, resten 7 ingressats a les Unitats de Cures Intensives del territori. PEl que fa al nombre d'ingressats totals, al Camp s'ha sumat un nou pacient i sumen 102 persones als hospitals del territori. A l'Ebre són 15 els pacients ingressats per coronavirus, 3 menys respecte les anteriors dades. Respecte als casos totals registrats, el Camp suma 26 nous casos i suma 35.801 persones que han sigut positives per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'ha registrat un cas nou i ja són 9.856 positius des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona 536 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 320 ja han rebut les dues dosis, sumant un total de 43.355 les persones que han començat el procés de vacunació i 16.212 les que ja l'han acabat. A l'Ebre han administrat 35 primeres dosis i 77 segones dosis, sumant un total de 15.776 persones amb la primera dosi i 4.975 les que han rebut les dues dosis de la vacuna.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté a 0,93 i el risc de rebrot baixa 5 punts fins a 211, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix un xic i passa de 238,44 a 232,07. S'han declarat 945 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 524.871. El 4,77% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 12 noves morts i el total és de 20.850 en tota la pandèmia. Hi ha 1.594 pacients ingressats als hospitals, 64 més, i 505 a l'UCI, 10 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 569.962 vacunats amb la primera dosi (+4.851) i 204.584 amb la segona (+2.038).