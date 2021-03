El Camp de Tarragona se situa en un risc de rebrot alt de 100, a les portes de passar a risc moderat

Actualitzada 06/03/2021 a les 12:24

La covid segueix a la baixa a la demarcació de Tarragona. Tant el Camp de Tarragona com les Terres de l'Ebre veuen com la pressió als hospitals del territori es redueix lleugerament. El Camp se situa amb 101 ingressats, vuit menys respecte les anteriors dades atorgades pel Departament de Salut. A l'Ebre queden 18 persones ingressades als hospitals, una menys respecte les anteriors dades. Pel que fa a les UCI el Camp es queda amb 33 pacients i l'Ebre amb 9.El Camp de Tarragona es queda en un risc de rebrot alt, de 100 punts, què és el número límit que marca aquest risc elevat. Si continua la tendència a la baixa igualarà a les Terres de l'Ebre situant-se en un risc de rebrot moderat. L'Ebre segueix amb un risc moderat, però augmenta 9 punts respecte a les anteriors dades, quedant-se en 71.Tot i la tendència a la baixa, el Camp de Tarragona lamenta una nova defunció per coronavirus al territori i es queda en un total de 1.058 morts des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre no s'ha registrat cap defunció, i ja són tres dies consecutius sense que es registri cap de nova.El nombre de casos totals al Camp de Tarragona se situa en 35.775 des de l'inici de la pandèmia, 40 d'aquests casos s'han registrat recentment. L'Ebre suma un total de 9.855 casos des de l'inici de la pandèmia, 14 d'aquests són nous respecte a les anteriors dades.El procés de vacunació continua a bon ritme a la demarcació. El Camp de Tarragona registra l'administració de la primera dosi a 2.045 noves persones durant la darrera jornada i 418 administracions de la segona dosi de la vacuna. Ja són 42.819 les persones que han començat el procés de vacunació al territori i 15.892 es troben totalment vacunades. A l'Ebre s'ha registrat la vacunació de la primera dosi a 380 persones més, ja són 15.741 les persones que han iniciat el procés de vacunació, i 185 persones han rebut la segona dosi, sumant 4.898 les persones que es troben totalment vacunades.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja lleugerament una centèsima fins a 0,93, mentre que el risc de rebrot baixa 5 punts fins a 216, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix un xic i passa de 246,11 a 238,44. S'han declarat 1.271 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 523.926. El 4,83% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 28 noves morts i el total és de 20.838 en tota la pandèmia. Hi ha 1.530 pacients ingressats als hospitals, 75 menys, i 515 a l'UCI, 7 crítics menys que fa 24 hores. Hi ha 565.111 vacunats amb la primera dosi (+23.686) i 202.546 amb la segona (+6.909).