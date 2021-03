Carrizosa (Cs), sobre l'absència de la Generalitat a l'acte de Seat: «Necessitem un Govern sense prejudicis ideològics»

El líder de Cs es desplaça a Salou per mostrar suport al projecte Hard Rock i denunciar «els obstacles» de CUP i comuns

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha criticat l'absència de la Generalitat en l'acte de Seat a la fàbrica de Martorell: «Necessitem un Govern que abandoni prejudicis ideològics i aposti pel creixement econòmic», ha assenyalat Carrizosa aquest dissabte des de Salou. «És intolerable que en temps de crisi, Aragonès faci prevaldre la confrontació amb el món empresarial a la defensa de l'economia», ha continuat el líder de Cs, que considera que les negociacions per formar Govern «estan pesant» a ERC. «La CUP és tòxica per a l'economia, igual que ho és per a l'ordre públic», ha etzibat Carrizosa, que també ha volgut mostrar el seu suport al projecte Hard Rock i denunciar «els obstacles» de comuns i CUP: «Està en perill real».