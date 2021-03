Comerciants de Cambrils han aixecat la persiana, de forma simbòlica, aquest dissabte per protestar contra la mesura de mantenir els comerços no essencials tancats els caps de setmana.Els botiguers se senten «desemparats i menystinguts» per les autoritats i lamenten que el Procicat dijous mantingués el gruix de les restriccions.«Ens fa molt de mal tenir tancat els caps de setmana, sobretot a les botigues petites de llocs de costa, perquè la nostra venda és en dissabte i diumenge», ha denunciat el portaveu de l'Associació de Comerç i Gastronomia Xarxa del Port, Jordi Masip.Per això, reclama la reobertura dels negocis la setmana vinent. En l'acció, s'han precintat els aparadors i les portes i no s'ha venut cap producte.