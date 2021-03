Oceans of Fire gestionarà el Festival Internacional de Música de Cambrils

Actualitzada 05/03/2021 a les 14:43

La societat granadina Oceans of Fire s'ha adjudicat la gestió del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) durant les edicions 2021, 2022 i 2023, amb opció de prorrogar-la un any més, per un preu anual de 150.000 euros més IVA. La proposta que ha guanyat la licitació era la més econòmica de les set que s'havien presentat. Concert Studio, la darrera gestora del certamen, ha lamentat en un comunicat que el concurs «va estar mal enfocat i l'únic criteri avaluable va ser una equació econòmica». La promotora sortint lamenta que no s'hagi tingut en compte «el projecte artístic, la proposta cultural, ni els històrics». De la seva banda, l'Ajuntament defensa que la licitació és correcta i que preveu signar el nou contracte properament.