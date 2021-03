Continua baixant la pressió hospitalària a la demarcació de Tarragona que no suma defuncions

Els indicadors són relativament positius excepte a l'Ebre on pugen lleugerament

Situació a Catalunya

Les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre no han sumat cap nova defunció per coronavirus, segons l'últim informe del Departament de Salut. D'aquesta manera, a la primera regió la xifra acumulada des de l'inici de la pandèmia es troba en 1.057 morts, mentre que a l'Ebre es manté en 170 èxitus.La pressió hospitalària ha baixat a les dues zones. El Camp de Tarragona compta amb 109 pacients ingressats, tres menys respecte l'últim balanç, mentre a l'Ebre baixen a 19 pacients. A l'UCI del Camp de Tarragona hi ha 34 pacients (-1), i a l'Ebre es manté en 9.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 35.735, que representen 49 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 5 casos nous i ja acumulen 9.841.El risc de rebrot ha disminuït set punts al Camp de Tarragona i es troba en 106, mentre que a les Terres de l'Ebre ha passat de 58 a 62.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 40.774 persones, mentre que 15.474 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 15.361 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.713 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 0,92, mentre que el risc de rebrot baixa 3 punts fins a 221, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa lleugerament i passa de 250,98 a 246,11. S'han declarat 1.359 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 522.655. El 4,94% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 29 noves morts i el total és de 20.810 en tota la pandèmia. Hi ha 1.605 pacients ingressats als hospitals, 32 menys, i 522 a l'UCI, 18 més que fa 24 hores. Hi ha 541.425 vacunats amb la primera dosi (+27.376) i 195.637 amb la segona (+2.311).