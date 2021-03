Arons, la nova Associació de Restaurants i Oci Nocturn de Salou, que aplega uns 80 establiments del municipi, ha reclamat a les diferents administracions mesures efectives per evitar perdre la temporada turística d'enguany per la covid-19.L'entitat, en la mateixa línia que la Fecasarm en la qual es troba integrada, reclama poder vacunar els treballadors de primera línia per poder començar a rebre turistes els pròxims mesos. També proposen posar en marxa proves pilot per garantir espais tancats lliures de virus i que les administracions apliquin exempcions d'impostos efectives per evitar que les empreses afectades per disset mesos de tancament hagin de presentar concurs de creditors i anar a la liquidació.